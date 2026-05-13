サウジアラビアで開催中のサッカーのAFC U17アジアカップ・グループB最終節でU-17中国代表がU-17カタール代表を下し、決勝トーナメント進出を決めた。今大会の第1、2節でインドネシアと日本に敗れ、崖っぷちに追い込まれていた中国。12日に行われたカタールとの試合では、前半に何思凡（ハー・スーファン）、後半に張伯霖（ジャン・ボーリン）がそれぞれゴールを挙げ、2-0で勝利した。この結果、1勝2敗で中国、カタール、インドネ