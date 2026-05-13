石油が十分に入らない状況が続くと、私たちの生活には広い範囲で影響が出ます。まず分かりやすいのは、ガソリンや灯油の価格上昇です。車を使う人は移動コストが上がり、寒い地域では暖房費の負担も大きくなります。医療用品にも影響次に影響が出やすいのが、電気代やガス代です。日本はエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っているため、石油の供給が不安定になると、エネルギー価格全体に上昇圧力がかかります。家庭の光熱