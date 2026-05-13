「ミスタードーナツ」は、6月3日（水）から期間限定で、昨年売り切れが続出した “もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」を、全国の店舗で発売。それに先駆け、5月14日（木）から「ミスドネットオーダー」および「ミスタードーナツアプリ」で予約受付を開始する。【写真】全種気になる！「もっちゅりん」3種の詳細■予約開始時間は？今回復活販売が決定した「もっちゅりん」は、手に取った時の独特のやわらかさ