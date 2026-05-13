小野信義監督が率いるU-17日本代表は現地５月12日、サウジアラビアのジッダで開催されているU-17アジアカップのグループステージ第３節でインドネシアと対戦。３−１で快勝を収めた。立ち上がりから主導権を握った日本は28分、恒吉良真のゴールで先制する。後半に入っても攻勢を緩めず、59分に和田武士が追加点。70分に１点を返されたものの、そのわずか１分後に岡本新大がネットを揺らし、再び２点差に突き放した。これで日