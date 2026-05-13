13日、広島市西区三篠町で軽自動車が横転する事故がありました。 警察によりますと、午前６時ごろ西区三篠町の国道で「軽のバンが横転している」と目撃者から１１０番通報がありました。 警察が駆け付けたところ、車内や付近に車の運転手はいませんでしたが、約３時間後に運転手から警察に連絡があったということです。 単独事故とみられていて、警察は運転手から詳しい事情を聞いています。