韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長男・ルッキさん（17）が車を運転する様子を公開し、父のクォン・サンウにそっくりな素顔が反響を呼んでいる。【動画】「2人とも緊張すると…」クォン・サンウ＆17歳長男の“激似”な素顔ソン・テヨンは「母ソン・テヨンと息子ルッキのニュージャージードライブ」と題した動画で、長男と過ごす週末のひととき