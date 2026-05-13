坂本花織選手が会見開始早々に大粒の涙をこぼしました。フィギュアスケートの坂本選手が13日、現役引退会見を行いました。2月のミラノ・コルティナオリンピックで、銀メダルを獲得。前回の北京大会の銅メダルに続き、女子シングル2大会連続メダルを獲得し、団体でも2大会連続銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では自己ベストで日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。4歳からスタートした