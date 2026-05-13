お笑いコンビ・千鳥のノブが12日、自身のXを更新。サバンナ・高橋茂雄と中山功太をめぐる騒動を受け、中山の投稿を引用しながら「超面白い先輩と超面白い後輩です！大好きです！」と記した。【画像】千鳥ノブ、サバンナ高橋と中山功太めぐる騒動に反応5日配信のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で、中山は「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶