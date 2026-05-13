格闘家の皇治が12日、自身のSNSを更新し、今月3日に停止されたYouTubeチャンネルについて「『性的コンテンツ』に関するポリシー違反との判断を受け、チャンネル停止の措置となりました」と報告した。【インタビュー動画】皇治、平本蓮と激闘でドロー決着朝倉未来に対戦要求で“引退試合”も示唆「ハゲチャビンやったら勝てる」登録者数約30万人だった皇治のチャンネルは、3日までに停止され、皇治もSNSで「なんでBANなって