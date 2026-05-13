フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。リンク内だけでなく、リンク外でも周囲に明るく振る舞っていた現役生活。そこには坂本なりの“流儀”があった。「自分が良くて他の人がミスして勝てたときに喜びきれないというか。みんなパーフェクトを目指してやってきているもの。全員がベストの演技でそれで誰が一番だったかと