サカナクションが14年前の2012年にCDリリースしたシングル「夜の踊り子」（2012年8月29日CD発売／2016年10月19日ストリーミング配信開始）がネットでバズを巻き起こすなか、5月13日発表の26/5/18付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月4日〜5月10日）で7位（前週16位）となり、初のTOP10入りを果たした。【グラフ】「夜の踊り子」が跳ねていく！直近20週の週間再生数＆順位推移バイラルの起点とされるの