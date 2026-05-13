開幕した国内最大級の模型見本市「第64回静岡ホビーショー」＝13日午前、静岡市玩具メーカーがプラモデルや鉄道模型の新製品を発表する国内最大級の模型見本市「第64回静岡ホビーショー」が13日、静岡市内の展示施設で開幕した。国内外からの来場者がプラモデルなどを手に取り、熱心に見入っていた。17日までの期間中、98社と2団体が出展する。13、14日はバイヤーだけが参加。15日は静岡県内の小中高生約4千人を招待する。16、