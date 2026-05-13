ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。現役時代に我慢していたこと、これからやりたいことについて質問された坂本は「割と現役の時からやりたいことはやってきたし、食べたいものも、みんなに比べたら食べてきた方なので、特に“これをしたい”“これを食べたい”っていうのはあんまりなくて」とぶっちゃけ。「強いて言えば」と、引