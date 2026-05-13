俳優本木雅弘（60）とエッセイストで歌手の内田也哉子さん（50）夫妻の長男でモデルのUTA（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。Netflixシリーズ「ガス人間」（7月2日世界独占配信）に出演することを発表した。UTAは今作が俳優デビュー作となる。ティザー画像をアップし「プロジェクト始動からの3年間、この日を待ち望んでいました。正体不明の正体は自分です！」と報告した。劇中では物語のキーマンとなる「ガス人間」を演じ