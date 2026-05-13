ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１０戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」が１３日に開幕する。当地は新エンジン２節目。中野希一（２７＝埼玉）は今節が初下ろしとなる１２号機を手にした。「ペラはしっかり叩いた。悪くなかったけど、感触はつかみ切れてない。比較も分からなかった」と前検の段階では正味の舟足をつかむことはできなかった。さらに新エンジン導入とともに新燃料Ｅ３０ガソ