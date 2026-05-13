第７９回カンヌ国際映画祭が１２日（日本時間１３日）、仏・カンヌで開幕した。最高賞「パルム・ドール」を競うコンペティション部門に正式出品されている「ナギダイアリー」（９月２５日公開）からは主演の松たか子、石橋静河、深田晃司監督の３人が渡仏。日本時間１３日にレッドカーペットに登場し、直後に公式上映を控えている。翌１４日には、フォトコールと記者会見に登場する深田監督は「恋愛裁判」（２０２５年）でカ