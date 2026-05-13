ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）と同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が激突した興行の収入が３２００万ドル（約５０億３０００万円）だったと、米専門メディア「ＢＮＡＶ」が報じた。５月２日に東京ドームで行われた?世紀の一戦?について、同メディアは「素晴らしい戦いで井上尚弥が判定で中谷潤人を下した。試合の興行収入３２００万ドルは人々が知らない多くの要因から見て、驚