人気アイドルの最新ショットにファンがメロメロだ。４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が１２日、自身のインスタグラムを更新。「＃ｅａｒｌｙｓｕｍｍｅｒｆｅｓｔａ２０２６＃たま衣装」と記し、「ＥＡＲＬＹＳＵＭＭＥＲＦＥＳＴＡ２０２６南野陽子×玉井詩織野外２ＭＡＮライブ〜週末の楽園〜」のオフショットをアップした。この投稿には、「かわいぃぃいいいいいい」「ねえ待ってま