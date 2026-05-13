１１試合、５１打席ノーアーチと極度のスランプに苦しむドジャース大谷翔平投手（３１）に、ついに完全休養論が浮上した。地元紙紙「カリフォルニア・ポスト」（電子版）は１２日（日本時間１３日）、大谷が４１試合連続出場を続ける中で打撃不振が深刻化している現状を受け、「ロバーツ監督は大谷を休ませるべきだ」と主張。しかも、登板日に投手に専念させて打撃を休ませる?半休?ではなく、「投げない、打たない、何もしない