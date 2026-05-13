スペイン１部レアル・マドリードが次期監督の招聘に向けて、ポルトガル１部ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ氏（６３）と最終交渉に入ったと、英メディア「ＢＢＣ」が伝えた。今シーズン無冠に終わったＲマドリードはアルバロ・アルベロア監督の退任が確実で、来季の新監督に２０１０年から１３年までチームを指揮した名将モウリーニョ氏を後任に指名。クラブ内ではチーム再建に向けて最適な指導者と高く評価しており、