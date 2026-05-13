大相撲の小結・高安（田子ノ浦）が夏場所４日目の１３日、日本相撲協会に休場を届け出た。３日目を終えて２勝１敗だった。高安は３日目に東前頭３枚目・平戸海（境川）に押し出され、土俵下に落ちてから右脚を引きずる様子を見せていた。取組後の支度部屋では「（足は）落ちた時に。でも、大丈夫です」と話していた。