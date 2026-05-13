◆米大リーグブルージェイズ６―７レイズ＝延長１０回＝（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レイズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打でチームも延長１０回の接戦で敗れて３連敗となった。安打は１１試合ぶりに出なかったが、１四球で１４試合連続出塁となった。レイズの先発は、２１年から３年連続で２ケタ勝利を