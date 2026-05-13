フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が、約２１年間の競技人生を振り返った。今季限りで現役を退く日本のエースは、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルに輝き、世界選手権では２年ぶり４度目の金メダルを獲得。１３日には故郷の兵庫・神戸市内のホテルで引退会見が行われ「引退を発表したのは今季直前だったけど、北京五輪が終わって次の４年目指すと言ったところからこの４年