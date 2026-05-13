ミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。一番思い出深い大会を問われた坂本は「２０２２年のモンペリエでの世界選手権と一番最後のチェコでの世界選手権」と明かした。「北京五輪でメダルを取って、その１か月後にもう１度ピークをもっていかないといけない。五輪も世界選手権も出る人しか分からない苦労があって、これは出場する選手にしか分