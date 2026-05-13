◆米大リーグブルワーズ６―４パドレス（１２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）パドレスの松井裕樹投手（３０）が、敵地のブルワーズ戦に４番手で登板し、２イニングを１安打無失点に抑えた。３―６で迎えた７回にマウンドへ。２アウト後、バウアーズに左翼に二塁打を許したものの、続くミッチェルをスライダーで空振り三振。８回は空振り三振、三邪飛、捕邪飛と完璧に封じ込めた。