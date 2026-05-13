フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が、現役時代の思い出を明かした。今季限りで現役を退く日本のエースは、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルに輝き、世界選手権では２年ぶり４度目の金メダルを獲得。１３日には故郷の兵庫・神戸市内のホテルで引退会見が行われ「もちろんやり切った気持ちが一番にあったが（他の選手の）曲かけやジャンプの練習を見ていると、自分も跳びた