テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を速報したた。白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見のＶＴＲを受けコメンテーターで元衆院議員