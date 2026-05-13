日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが、オーストリア人の母を披露し注目を集めている。鈴木アナは１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ​母の日を迎えて。」と書き始めると、幼い頃の自身が母親と写った思い出深い親子ショットを公開。「５０年以上も前、まだ国際結婚が珍しかった頃に結ばれた日本人の父とオーストリア人の母。​ハーフという特殊な環境で育つ中