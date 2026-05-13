転ばないように体力をつけることも大切！ 転ばない！骨折しない！ 骨を刺激して強さを保つ一方で、転ばないように体力をつけることも大切。 加齢にともなって骨量が減っても、転びさえしなければ、ひどい骨折をする危険性はかなり減らせます。 高齢者じゃあるまいし転ぶわけがないと思ったあなた、本当に大丈夫ですか？