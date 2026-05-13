短期間の急激な筋力の向上「初期効果」とは 初期効果を実感する 筋トレを始めると2か月くらいの間に、使用重量や反復回数が一気に向上する現象を体験することができます。 筋トレを実施したことがない人は、全力を出したつもりでも、実際には自分に本来備わっている筋力をフルに発揮することができません。いきなりマックスの力を出してしまうと、筋肉や腱かӜ