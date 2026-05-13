人の心をつかむ天性の才能を持つ人に表れる『人の心をつかむ３つの輪』とは 人の心をつかむ３つの輪 薬指と小指の間の下あたりの感情線上に、３つの島が五輪マークのように重なる相を持つ人がいます。この相を持つ人は、人の心をつかむ天性の才能があります。島の意味は本来、停滞するなどあまり良い意味ではありませんが、この場合は特別な意味となります。初めて会う人でも瞬時に相手の性格的特徴や状態を読み取り、そ