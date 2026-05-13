「推し活仲間のために立て替えたお金が返ってこない」そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。ライブや舞台のチケット代、遠征費などを負担したまま、相手は既読スルーで連絡が取れない状態。未回収の金額は10万円近くになるといいます。ただし、書面などはなく、手元に残っているのは、振込明細のスクリーンショットのみです。「推し活仲間との関係は壊したくない。でも、お金は返してほしい」そう悩む相談者。こうした場