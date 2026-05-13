近年、医学部卒業後の初期研修を終えた若手医師が、一般医療の専門科を経ずに美容医療や美容外科へ進む「直美（ちょくび）」が急増している。＊＊＊【写真】エッこんなに変わるの？地味め男子がアニメの美形キャラのように…スゴ腕先生のゴージャスなプライベートと脳外科医時代の勇姿厚生労働省の統計によると、美容外科に従事する医師数は2024年に1,700人を超え、2008年と比較して6倍以上に増加している。特に若年層の割合