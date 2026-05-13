アジア株韓国サムスン電子プラス転換、政府が「緊急調整権」使う可能性 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 26268.26（-79.65-0.30%） 中国上海総合指数 4207.89（-6.60-0.16%） 台湾加権指数 41468.41（-429.91-1.03%） 韓国総合株価指数 7728.04（+84.89+1.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 8649.20（-21.48-0.25%） アジア株は韓国を除いて下落、米イラン戦争長期化懸念が重石。前日の