【新華社蘭州5月13日】中国甘粛省で発電した電力を山東省に送る800キロボルト超高圧直流送電プロジェクト（隴電入魯プロジェクト）による年初来の送電量が100億キロワット時を突破した。国網甘粛省電力が明らかにした。同プロジェクトによる累計送電量は4月28日時点で277億キロワット時に上った。甘粛省の豊富な太陽光・風力資源を活用した電力供給は、山東・甘粛両省の経済成長を支えるとともに、華東地域のエネルギー安定供