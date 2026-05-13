タレントの関根麻里が11日、自身のインスタグラムを更新。父でタレントの関根勤、夫で歌手のKとの家族3ショットを披露した。【写真】「みなさんとても良い笑顔ですね」夫・K＆父・関根勤との家族3ショット披露の関根麻里麻里は、勤が出演する舞台『カンコンキンシアター37 クドい！ 〜銀座に帰ってきました〜』（2日〜10日／東京・博品館劇場）に家族で観劇に出かけたことを紹介。勤に向け「9日間お疲れ様でした!!今年もたくさ