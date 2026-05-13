【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）【映像】“かっ飛び走法”でタイヤ浮く驚異の瞬間10日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第6戦ラリー・ポルトガルで、ヒョンデのドライバーが、フロントタイヤが浮き上がるほどの過激な攻めの走りを披露し、ステージウィンを獲得。そのドライビングは国際映像でもフォーカスされるなど注目を集めた。競技3日目のデイ3、SS16「カベイラス・デ・バスト2」