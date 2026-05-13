HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、歌・ダンス未経験からファイナルへと登り詰めたSAKURAが、勝負のステージを前に心境を明かした。【映像】可愛すぎる15歳の練習のメイクアップ＆大胆衣装を着た姿『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウ