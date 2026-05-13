「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で右前打を放ち、３試合＆１０打席ぶりの安打をマークした。２試合連続ノーヒットとなっていた中、右腕・ハウザーと対戦。初球のフォーシームはファウルとなり、２球目の変化球は見送って追い込まれた。ここから３球目のチェンジアップは見極め、４球目の低め変化球に懸命に食らいつき、右手一本