女優の武田久美子（57）が13日までに自身のインスタグラムのストーリーズなどを更新。愛娘からの“母の日プレゼント・ショット”を公開した。「母の日に娘が素敵なブランチに連れて行ってくれましたまた一つ思い出が作れましたこの後はショッピングです」とつづり、海の見えるレストランで、ギンガムチェックのノースリーブのワンピース姿のショットをストーリーズなどに投稿した。この投稿にフォロワーらからは「素敵！