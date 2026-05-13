子猫がスイカと格闘する愛らしい姿が反響を呼んでいる。【映像】子猫とスイカの激しい戦い（実際の映像）投稿したのは、のんびり屋で甘えん坊の猫のとあくん（5歳）の飼い主（@mimimitom）。とあくんが生後4カ月だった頃のフローリングに置かれたスイカと対峙する様子を撮影し、Xに動画を投稿した。とあくんは、身を低くして匂いを嗅いだり、おそるおそる前足を伸ばして触