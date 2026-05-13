モデルの知花くららが13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。男子高校生1人が死亡した磐越道のマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反容疑で逮捕された若山哲夫容疑者（68）の当日の運転ぶりに、同乗した生徒が「死ぬかもしれない」と保護者にメッセージを送っていたことについて、「何にもしてあげられないやるせなさ、私も感じる」と言及した。事故は6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越