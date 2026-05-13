俳優の有村架純（33）が、“自然体な姿”が印象的なオフショットを公開した。【映像】有村架純のベッドでの“無防備な姿”やオフショットこれまでもSNSで、足や背中を大胆に見せた姿を披露し注目されていた有村。2026年2月24日にはベッドに寝転ぶ、自然体なオフショットを投稿し、「彼氏とお泊まりっぽい。可愛過ぎる」「突き抜けた可愛さで疲れが癒やされました」など絶賛の声が寄せられていた。自然体な魅力あふれるオフショ