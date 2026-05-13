落語家桂文珍（77）が13日、大阪市のなんばグランド花月で「吉例88第四十四回桂文珍独演会」（8月8日なんばグランド花月）の概要発表会見に出席した。文珍が毎年8月8日に同所で開催する夏の風物詩イベント。今回は新作落語の「ナム²アル²（なむなむあるある）」と古典の「星野屋」「帯久」を演じ、ゲストに落語家春風亭小朝（71）を迎える。トリで演じる帯久は桂米朝さんに教えを受け、「勧善懲悪もので、聞いててお