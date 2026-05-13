中東情勢の影響によるインクショックが広がっています。日清製粉ウェルナはパスタを束ねるテープにゆで時間を表示していますが、6月にかけて順次、無地に切り替えます。食品加工の太子食品工業は6月から順次もやしの袋のデザインをシンプルにすることでインクの使用を6割ほど減らします。油揚げのデザインや豆腐のパッケージのロゴマークも変更する予定で、「インクなどを極力少なくして作り、お客さまに届けるのを最優先に考えて