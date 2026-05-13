【週刊少年マガジン 24号】 5月13日 発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 24号」を本日5月13日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&巻頭グラビアには、櫻坂46の山粼天さんが登場。また巻中・巻末グラビアには同グループの小島凪紗さん、佐藤愛