【週刊少年サンデー 2026年24号】 5月13日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年24号」を本日5月13日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭カラーには「廻天のアルバス」が登場。また、連載100回記念として「尾守つみきと奇日常。」がセンターカラーで掲