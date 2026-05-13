キオクシアホールディングスは大口資金の根強い買いが観測され５連騰、半導体関連の主力銘柄が総じて利益確定売りに押されるなかで異色の上値追いを継続中だ。 韓国サムスン電子が労働組合による賃金還元要求を背景としたストライキに入る可能性が取り沙汰されており、需給逼迫から半導体メモリー価格の高騰が警戒されている。この場合、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリー大手のキオクシアにとっては業績押し