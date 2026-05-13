ジーエヌアイグループは大幅高。この日朝方、米ナスダック市場に上場する傘下のジャイア・セラピューティクス＜GYRE＞の事業子会社ジャイア・ファーマシューティカルズが、Ｂ型慢性肝炎由来の肝線維症治療薬Ｆ３５１（一般名ヒドロニドン）について、中国国家薬品監督管理局（ＮＭＰＡ）傘下の医薬品評価センター（ＣＤＥ）から新薬承認申請の正式受理通知を受けたと発表。これが買い材料視