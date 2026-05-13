タカラトミーが大幅反発している。１２日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高２８５０億円（前期比５．４％増）、営業利益２６０億円（同７．２％増）、純利益１８０億円（同５４．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比６円増の７０円としたことが好感されている。 地域軸・年齢軸の拡大を成長ドライバーとする事業戦略を推進するとしており、アジアで「トミカ」をはじめと